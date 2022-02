Exposition – Libre, comme elles Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Exposition de Peinture de Sandrine Fontès « Libre, comme elles ».

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h – Samedi 9h à 13h. Fermé les Dimanches et jours fériés.

Centre Culturel, Salle Jean Caubet Avenue François Mitterrand Tonneins
2022-03-01 – 2022-08-31

+33 5 53 84 50 88

