du samedi 12 mars au dimanche 22 mai à chapelle du carmel

Lieu propice aux échanges et au commerce depuis l’époque antique, il prend tout son sens à la fondation de la bastide au XIIIe siècle. **L’exposition « Libourne, toute une histoire ! De l’Antiquité à nos jours » nous invite aujourd’hui à la découverte de la cité et de ses grandes périodes de développement urbain.** Fruit d’une collaboration entre les services de la ville de Libourne (direction du projet urbain, archives, musée des Beaux-Arts), la Société Historique et Archéologique de Libourne et l’illustrateur Jacques Boireau, cette exposition donne à voir pour la première fois dans l’histoire culturelle de la ville des œuvres choisies dans les différents fonds et qui pour certaines n’ont été que rarement présentées au public voire jamais. Il en va ainsi du « Cartulaire municipal », plus connu par les libournais sous le nom de « Livre velu », des portraits de souverains qui de passage à Libourne ont contribués à son histoire ou encore de la statue de « Jupiter à l’Anguipède » provenant de la villa du célèbre poète Ausone qui, grâce à la contribution de la SHAL, nous rappelle le célèbre passé antique de la ville. Ces œuvres iconiques sont entourées par tant d’autres et notamment des illustrations inédites de la ville qui nous plongent dans la vie libournaise d’autrefois. Elles ont été imaginées par Jacques Boireau pour mieux connecter l’histoire de Libourne à son urbanisme. À la fois, illustrateur, graphiste et scénariste, Jacques Boireau* a accompagné la direction stratégie urbaine et rayonnement patrimonial dans ce projet. Raconter la ville autant par de grandes œuvres que par des pièces représentatives, proposer à tous une découverte culturelle et historique, ce sont les objectifs que se sont donnés les services municipaux en réalisant l’exposition « Libourne, toute une histoire ! De l’Antiquité à nos jours ». ### Une exposition sur Libourne et pour les Libournais En lien avec cette exposition, le service des archives municipales a développé deux ateliers à destination du jeune public scolaire âgés de 8 à 11 ans. Ces animations sollicitent la participation active des élèves grâce à la lecture de divers supports d’archives exposés et la manipulation d’outils pédagogiques (jeux, questionnaires, cartes…). Répartis en deux groupes, ils travaillent sur un thème spécifique, abordant par exemple des notions d’histoire-géographie, le vocabulaire de la navigation… Les élèves voyageront avec « Toutes voiles dehors ! » sur les traces du port et du commerce maritime entre Libourne et l’Europe du XVIIIe au XIXe siècle. Avec le jeu de plateau « Trivial’Bastide », ils devront identifier divers lieux et édifices avant de se repérer sur un plan actuel de la ville. Ces ateliers sont l’occasion de s’approprier une époque et/ou des monuments du patrimoine libournais. Exposition présentée du 12 mars au 22 mai 2022 à la Chapelle du Carmel 45 allées Robert-Boulin, 33500 Libourne Tél. +33(0)5 57 51 91 05 Accès en visite libre et gratuite Du mercredi au samedi, 14h-18h et dimanche, 9h à 13h. _* Attaché à l’histoire et au patrimoine, Jacques Boireau a notamment scénarisé de nombreux projets de sons et lumières dans toute la France, en Belgique et en Suisse. Il travaille régulièrement dans la conception d’expositions ou de revues avec des services d’archives._

Profondément ancrée dans son territoire, Libourne est une ville aux multiples visages qui a toujours su tirer profit de sa position privilégiée à la confluence de la Dordogne et de l’Isle.

