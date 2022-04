Exposition : Liberté retrouvée autour de l’aiguille et du fuseau

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-06 19:00:00 EUR Exposition : Liberté retrouvée autour de l’aiguille et du fuseau Exposition des patchworks, dentelles et broderies des “doigts piqués” avec les oeuvres de Ségolaine SCHWEITZER, artiste internationale qui recycle et

embellit les lainages, dont certaines en écho à l’exposition “Aux arbres” de la galerie haute.

