Exposition “Liberté d’offenser” La Châtre, 9 avril 2022, La Châtre.

Exposition “Liberté d’offenser” La Châtre

2022-04-09 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

La Châtre Indre

Suite au récolement de la collection arts graphiques, le musée présente une grande partie de ses collections de dessins de caricature du XIXe et début du XXe siècle. C’est également l’occasion de s’interroger sur le rôle et l’essor de la presse du XIXe siècle à aujourd’hui et bien évidement de la liberté d’expression à l’aune des évènement du début du XXIe siècle.

Le Musée George Sand propose une exposition temporaire sur la naissance de la caricature de presse dans les collections du musée.

musee@mairie-lachatre.fr +33 2 54 48 36 79 http://museegeorgesand.fr/

Collection musée George Sand La Châtre

La Châtre

