EXPOSITION | LIBÉRATION DE VERDUN Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

EXPOSITION | LIBÉRATION DE VERDUN Verdun, 4 septembre 2022, Verdun. EXPOSITION | LIBÉRATION DE VERDUN

Verdun Meuse OT GRAND VERDUN

2022-09-04 09:30:00 09:30:00 – 2022-09-04 18:30:00 18:30:00 Verdun

Meuse Verdun Exposition de véhicules et matériels utilisés durant la seconde guerre mondiale +33 6 80 20 44 19 Verdun

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Verdun Meuse OT GRAND VERDUN Ville Verdun lieuville Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

EXPOSITION | LIBÉRATION DE VERDUN Verdun 2022-09-04 was last modified: by EXPOSITION | LIBÉRATION DE VERDUN Verdun Verdun 4 septembre 2022 Verdun Meuse OT GRAND VERDUN

Verdun Meuse