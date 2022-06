Exposition L’Horizon des évènements Plaine-et-Vallées Plaine-et-Vallées Catégories d’évènement: Plaine-et-Vallées

Exposition collective avec : Charbel Samuel Aoun, Tiphaine Calmettes, Anne-Charlotte Finel, Noémie Goudal, Laurent Tixador, Capucine Vever présentant 6 œuvres liées à la thématique de l'horizon des évènements, terme tiré de l'astrophysique désignant la limite de ce qui est visible face au trou noir.

L'exposition présente 6 œuvres : une vidéo projetée à même le mur en pierre mêlant ainsi sophistication des décors du château et fureur des éléments se déchaînant dans les jardins les jours de tempête, le film d'une forêt qu'un feu désagrège nous renvoyant à notre impuissance devant l'imminence du désastre, une symphonie musicale créée à partir du jalonnement sonore d'un petit train circulant d'une pièce à une autre sur une plateforme fabriquée à base de matériaux récupérés dans l'enceinte même du château, des gravures imaginées à partir de la ligne des sillons tracée par les tracteurs dénonçant ainsi le tropisme technologique qui condamne les zones de production intensive, un petit théâtre d'objets en perpétuel renouvellement nous interrogeant sur la place du vivant et une éolienne alimentant le mécanisme d'un instrument de musique, dénonçant le productivisme énergétique.

