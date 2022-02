Exposition – L’horizon des évènements Beaussais-sur-Mer, 26 février 2022, Beaussais-sur-Mer.

Villa La Balissade 17 Rue du Général de Gaulle Beaussais-sur-Mer

2022-02-26 14:00:00 – 2022-03-12 17:00:00

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer

L’exposition l’Horizon des évènements propose un cheminement au fil de pièces issues de différentes série et époques de la production de Mathieu Arfouillaud.

Chaque pièce exposée propose une modalité de représentation ou de construction différente d’un paysage donné.

L’horizon des évènements est, en physique, constitué par la région de l’espace-temps dans laquelle un évènement peut être perçu par un observateur. Cette dichotomie opérée entre un objet et le sujet qui l’observe est commune aux interrogations de l’artiste qui appréhende un motif pour créer une nouvelle réalité. De même, chacune des pièces exposées explore les rapports entre le médium et le motif peint et entre le paysage et sa représentation pour constituer un ensemble de paysages réflexifs.

Entrée libre.

Du samedi 26 février au samedi 12 mars 2022 – De 14h à 17h – Villa La Balissade

+33 6 18 49 38 31

Villa La Balissade 17 Rue du Général de Gaulle Beaussais-sur-Mer

