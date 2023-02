Exposition “L’Homme et l’animal” à la bibliothèque Italie Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: île de France

. gratuit L’exposition est en accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, ainsi que la démonstration du 15 avril après-midi. Accès sur réservation ouverte 3 semaines avant la date indiquée pour les ateliers et le spectacle. Gravures, enluminures, miniatures persanes et pop-up: une exposition, des ateliers et un spectacle du 18 février au 20 mai 2023 Rassemblés, à l’origine, autour de leurs professeurs des ateliers d’art de la Ville de Paris, les membres du collectif ILOOO (Images et Lumières d’Or d’Occident et d’Orient) réalisent aujourd’hui en toute autonomie, et au gré de leur créativité, enluminures et miniatures persanes. Ils mêlent leurs œuvres aux gravures de Damien Schoëvaërt-Brossault pour vous présenter une exposition qui met en évidence la relation, forte et ancienne, de l’homme avec l’animal. Autour de l’exposition Une série d’animations vous permettra d’entrer dans la thématique et dans le travail des artistes : – vendredi 10 mars à 14h : atelier Gravure pour les adultes. – mercredi 15 mars à 14h30 : atelier Pop-up pour les enfants de 7 à 11 ans. – samedi 15 avril à partir de 14h : démonstration par les artistes de la réalisation de miniatures et d’enluminures. Accès libre. – vendredi 21 avril à 14h: atelier Pop-up pour les adultes. – samedi 13 mai à 10h30 : spectacle Pop-up Dis-nous Dino pour les enfants à partir de 7 ans, proposé par Damien Schoëvaërt-Brossault et Anne-Marie Courtot. Durée 40 minutes. Les ateliers, d’une durée d’1h30, sont animés par Damien Schoëvaërt-Brossault. Les ateliers et le spectacle sont accessibles sur réservation, ouvertes 3 semaines avant la date indiquée.L’exposition est en accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, ainsi que la démonstration du 15 avril après-midi. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

Miniature de Josette Cardaliaguet – Gravure sur bois de Damien Schoëvaërt-Brossault

