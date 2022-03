Exposition “L’histoire en BD” Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauvillé Haut-Rhin Etienne Gendrin, auteur bédéaste, vous présente à travers cette exposition l’histoire de six jeunes résistantes alsaciennes. Vous y découvrirez aussi les planches de la réalisation de cette BD baptisée “Têtes de Mules”et tous les secrets de fabrication de cet ouvrage. Découvrez le monde de la BD grâce à Etienne Gendrin, auteur de la BD Têtes de Mules, relatant l’histoire de 6 jeunes résistantes alsaciennes. +33 3 89 62 27 00 Etienne Gendrin, auteur bédéaste, vous présente à travers cette exposition l’histoire de six jeunes résistantes alsaciennes. Vous y découvrirez aussi les planches de la réalisation de cette BD baptisée “Têtes de Mules”et tous les secrets de fabrication de cet ouvrage. Ribeauvillé

