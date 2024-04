Exposition l’Histoire en 3D maquettes et dioramas Verneuil-en-Halatte, samedi 9 mars 2024.

Exposition l’Histoire en 3D maquettes et dioramas Verneuil-en-Halatte Oise

Le Musée de la Mémoire des Murs et des Hommes vous propose une nouvelle exposition retraçant l’histoire de la Première Guerre Mondiale jusqu’au conflit Irakien sous forme de maquettes et de dioramas.

A découvrir jusqu’au 2 mai les mercredis, jeudis et samedis de 14h à 18h. 44 4 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-05-02 18:00:00

Place de Piegaro

Verneuil-en-Halatte 60550 Oise Hauts-de-France museeenhalatte@gmail.com

L’événement Exposition l’Histoire en 3D maquettes et dioramas Verneuil-en-Halatte a été mis à jour le 2024-04-03 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte