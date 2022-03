EXPOSITION : L’HISTOIRE DU THÉ A TRAVERS LE MONDE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

EXPOSITION : L'HISTOIRE DU THÉ A TRAVERS LE MONDE Sarrebourg, 26 mars 2022, Sarrebourg.
rue de la Paix Bibliothèque municipale Pierre Messmer

2022-03-26 10:00:00 – 2022-04-14 17:00:00

Sarrebourg Moselle Venez découvrir l’histoire de la boisson la plus appréciée et partagée au monde…, jusqu’au 29 avril 2022, à la bibliothèque municipale Pierre Messmer de Sarrebourg. Des enluminures et calligraphies d’Anne Friant illustrent l’exposition. Avec aussi des animations, ateliers, projection d’un film…. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque, mardi, mercredi, vendredi et samedi sauf jours fériés. +33 3 87 03 28 52 https://sarrebourg.bibli.fr/ Libre de droits – mirkostoedter pour Pixabay

