Exposition L’Histoire du sport en Haut-Béarn Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie, mercredi 15 mai 2024.

Exposition L’Histoire du sport en Haut-Béarn Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tout au long de l’année 2024, la Villa Bedat traitera la thématique du sport et de la pratique sportive en Haut-Béarn.

Les Jeux Olympiques puis les disciplines et clubs de notre territoire seront abordés dans les deux chapitres suivants à partir de juillet. L’exposition « L’Histoire du sport en Haut-Béarn » ouvre donc le premier chapitre de cette passionnante saga, des prémices à la structuration du sport sur nos terres rurales et de montagne.

Au tournant des 19ème et 20ème siècles, lorsqu’ils ont du temps libre, les haut-béarnais s’adonnent à des activités sportives, plutôt de loisirs, qui avec le temps et grâce aux soutiens financier et moral des industriels et des notables oloronais deviennent des disciplines sportives fers de lance (quilles de neuf, pelote basque, cyclisme et rugby).

Cette exposition est illustrée par les œuvres picturales de l’artiste-galeriste Jean-Yves Arrieux. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 10:00:00

fin : 2024-05-18 13:00:00

Villa Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine villa.bedat@hautbearn.fr

