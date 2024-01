Exposition – L’Histoire du basket aux Jeux Grilles de l’Hôtel de Ville Paris, mardi 9 janvier 2024.

En constante évolution depuis son invention par le docteur James Naismith en 1891, le basket-ball est l’un des seuls sports dont la naissance est connue et datée. Cette exposition, proposée par le Musée du Basket, retrace son histoire…

Il faut attendre les Jeux de Berlin de 1936 pour que le basket-ball fasse son entrée officielle dans la compétition internationale, après avoir été un sport de démonstration à l’occasion des Jeux olympiques de 1904 à Saint-Louis (États-Unis) et joué à Paris en 1924 dans le cadre des Jeux de l’Enfance.

Les Jeux olympiques et paralympiques témoignent de l’évolution de ce sport dans ses règles, ses pratiques, ses équipements, ses terrains, son arbitrage, son public et ses joueurs. Les collections du Musée du Basket (fondé en 1984) permettent d’illustrer et de retracer cette évolution et d’en conter l’histoire à travers une sélection d’objets.

La Fédération Française de Basket-ball appuie le Musée dans sa mission de mise en valeur du patrimoine du basket français et est fière de proposer cette exposition aux Parisiens.

