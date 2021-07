Exposition « L’histoire des grands ensembles » Médiathèque intercommunale Anna Langfus, 18 septembre 2021, Sarcelles.

Exposition « L’histoire des grands ensembles »

Médiathèque intercommunale Anna Langfus, le samedi 18 septembre à 10:00

**Une exposition consacrée à l’architecture emblématique des Trente glorieuses sur le territoire de Roissy Pays de France.** L’exposition vise à raconter l’histoire des grands ensembles qui ont profondément marqué la partie sud-est du territoire intercommunal, représentant à Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville et Sarcelles. L’histoire de ces grands ensembles est méconnue, y compris par les habitants et les acteurs locaux. Les représentations négatives et caricaturales souvent véhiculées au sujet des grands ensembles n’en facilitent pas l’appropriation. Partager cette histoire permet de mieux comprendre ces quartiers et de revaloriser leur image, au moment ils connaissent une profonde transformation avec les programmes de rénovation urbaine. 60 photographies et documents d’archives sont présentés au sein d’une scénographie originale, ainsi que 4 audiovisuels, couvrant une période allant de 1950 à 2018.

Entrée libre et gratuite.

Une exposition consacrée à l’architecture emblématique des Trente glorieuses sur le territoire de Roissy Pays de France.

Médiathèque intercommunale Anna Langfus 37 boulevard Henri-Bergson (2e étage) 95200 Sarcelles Sarcelles Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00