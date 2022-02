Exposition : l’héritage des Habsbourg Ferrette Thann, 11 février 2022, Thann.

Exposition : l’héritage des Habsbourg Ferrette Thann

2022-02-11 – 2022-02-12

Thann Haut-Rhin Thann

Exposition d’illustrations et photos du Comté de Ferrette et la période habsbourgeoise en Haute-Alsace 1324-1648, proposée en prélude aux festivités du 700ème anniversaire commémorant l’union matrimoniale conclue en 1324 entre Jeanne de Ferrette et Albert II d’Autriche. Une belle occasion de redécouvrir quelques uns des plus beaux monuments de la Haute-Alsace : la collégiale Saint Thiébaut à Thann, l’abbatiale d’Ottmarsheim…

Illustrations et photos du Comté de Ferrette et période habsbourgeoise en Haute-Alsace 1324-1648.

+33 3 89 37 96 20

Thann

