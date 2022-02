Exposition “L’Herbier d’Emilie Vast” Bibliothèque Aimé Césaire, 19 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 19 avril 2022 au mardi 31 mai 2022 :

samedi

de 10h00 à 18h00

mercredi

de 10h00 à 19h00

mardi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Dans le cadre du mois vert, venez admirer l’herbier “Plantes sauvages des villes” d’Emilie Vast et amusez vous à (re)découvrir 18 plantes rebelles de notre quotidien grâce à la découpe de leur feuille, de leur fruit et de leur graine.

Cet herbier est consacrée aux plantes qui puisent la force de s’insinuer dans notre espace urbain, présentes entre les joints des caniveaux et des trottoirs, dans les fissures des murs, aux pieds des arbres de ville, dans les pelouses des parcs et espaces verts, le long des grillages, sur les toits… Ces plantes rudérales (spontanées) peuvent aussi bien être arbustes que rampantes, florales que graminées, et bien qu’elles ne semblent pas vivre dans un milieu favorable, chacune possède bien souvent tout autant que leurs cousines des bois, une histoire, une mythologie et/ou une utilité.

Illustratrice, auteure et plasticienne, Emilie Vast joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts graphiques du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans des illustrations stylisées, douces et poétiques

Tout public, accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)



Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/

