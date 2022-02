EXPOSITION – LEVONS L’ENCRE Montigny-lès-Metz Montigny-lès-Metz Catégories d’évènement: Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz Moselle Dans le cadre du Salon du livre jeunesse, le château de Courcelles accueille une exposition consacrée à des illustrateurs travaillant dans le domaine de la littérature jeunesse : une invitation au cœur de la création artistique, à la découverte des différentes étapes qui mènent à la réalisation d’un livre illustré. Cette exposition collective présente donc à la fois des dessins originaux utilisant différentes techniques (crayons, peinture à l’huile, aquarelle…), des dessins préparatoires, des carnets de croquis ainsi que des livres pop-up dont les pages contiennent des mécanismes développant un décor en volume ou mettant en mouvement certains de leurs éléments. Ce domaine de la littérature jeunesse recèle des petites merveilles et c’est le travail de Philippe UG, également parrain du Salon du livre, qui sera notamment mis en valeur dans ce domaine. Cet événement sera en outre l’occasion de découvrir le travail de Joëlle Jolivet, Marie Mirgaine, Karine Maincent et Vincent Bailly. http://www.montigny-les-metz.fr/expo-levons-l-encre-2022 CHÂTEAU DE COURCELLES 73 rue de Pont-à-Mousson Montigny-lès-Metz

