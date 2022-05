Exposition “L’Europe au quotidien” Lycée Paul Bert Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

du samedi 7 mai au vendredi 13 mai à Lycée Paul Bert

L’Europe s’invite au lycée Paul Bert de Bayonne du 5 au 13 mai avec l’exposition “L’Europe au quotidien” ! L’impact des politiques européennes dans le quotidien de nous, citoyenseuropéens, via le témoignage d’une famille où chacun peut s’identifier. L’Europe s’invite au lycée Paul Bert de Bayonne Lycée Paul Bert 73 Rue Bourgneuf, 64100 Bayonne Bayonne Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T12:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-09T08:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T08:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T08:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T08:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T08:00:00 2022-05-13T17:00:00

