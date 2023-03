Exposition « L’être et Lavoirs » Chaource Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chaource Catégories d’Évènement: Aube

Chaource

Exposition « L’être et Lavoirs », 6 mars 2023, Chaource Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chaource. Exposition « L’être et Lavoirs » 2 Grande Rue Chaource Aube 2 Rue Maréchal Foch

2023-03-06 – 2023-04-29 Chaource

Aube Chaource Du 6 mars au 29 avril : CHAOURCE – Exposition « L’être et Lavoirs » au Bureau d’Information Touristique à Chaource. Entrée gratuite. Horaires d’ouverture : lundi 10h-16h, du mardi au samedi 10h-12h30 / 15h-17h15 (fermé le jeudi après-midi). Contact : +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com Naty est une artiste peintre originaire de Troyes dont la beauté des lavoirs de notre région a inspiré sa créativité. Elle se laisse guider par la matière fluide de sa peinture et c’est dans l’abstraction qu’elle cherche l’échos de ses ressentis. Entre « L’être et Lavoirs », nom de son exposition, c’est en mélangeant liquidité et lumière qu’elle traduit sa perception d’artiste. Accompagnée par de magnifiques photos de Claire Bernard, vous pourrez apprécier l’étendue de son talent et son désir de partager avec nous l’essence artistique de ces lieux : les lavoirs de l’Aube. ot@tourisme-othe-armance.com +33 3 25 40 97 22 Chaource

dernière mise à jour : 2023-02-25 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Chaource Autres Lieu Chaource Adresse 2 Grande Rue Chaource Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Ville Chaource Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chaource lieuville Chaource Departement Aube

Chaource Chaource Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chaource Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaource office de tourisme du pays d'othe armance chaource/

Exposition « L’être et Lavoirs » 2023-03-06 was last modified: by Exposition « L’être et Lavoirs » Chaource 6 mars 2023 2 Grande Rue Chaource Aube 2 Rue Maréchal Foch Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Aube Chaource

Chaource Office de Tourisme du Pays d'Othe Armance Chaource Aube