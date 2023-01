Exposition : L’état métaphorique entre l’arborescence et une maladie invisible Is-sur-Tille Is-sur-Tille Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Is-sur-Tille EUR Adélaïde MAIROT vous présente « L’état métaphorique entre l’arborescence et une maladie invisible ». Une exposition à retrouver dans l’espace d’accueil de l’office de tourisme du 4 au 30 juillet 2023. Ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et les dimanches 16, 23 et 30 juillet de 10h à 12h.

Informations et renseignements au 03.80.95.24.03 ou covati.tourisme@covati.fr covati.tourisme@covati.fr +33 3 80 95 24 03 https://www.covati-tourisme.fr/ Place de la République Office de tourisme Is-sur-Tille

