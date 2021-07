Pierrerue L'Étape de Pierrerue Hérault, Pierrerue Exposition L’Étape de Pierrerue Pierrerue Catégories d’évènement: Hérault

Exposition de photographies anciennes du village et de ses habitants retravaillées par Willem Van Oosten, et présentation d’oeuvres d’artistes locaux. Exposition des artistes de Pierrerue-Combejean. L’Étape de Pierrerue D134, 34360 Pierrerue Pierrerue Domaine de Rouvignac Hérault

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

