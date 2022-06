Exposition : L’estive Meung-sur-Loire, 11 juin 2022, Meung-sur-Loire.

Exposition : L’estive Meung-sur-Loire

2022-06-11 09:30:00 15:00:00 – 2022-06-26 19:30:00 18:00:00

Meung-sur-Loire 45130

« L’Estive » de l’Atelier Porte d’Amont présente, pour sa 8ème édition, au sein de l’Espace culturel La Monnaye, les réalisations de l’année écoulée : peintures d’adultes et d’ados, dessins, créations d’enfants… L’Atelier invite dans son exposition Marc Vubassone, sculpteur à Baule. Cet ancien chaudronnier de profession sculpte l’acier, le laiton, le cuivre, l’inox… en un mot le métal, matériau froid que cet adepte du contraste peut allier à la chaleur du bois en jouant de ses différentes nuances. Lignes et volumes épurés, opposition de matières, de formes ou de couleurs illustrent chez cet artiste l’expression d’une pensée, teintée d’humour et d’anticonformisme. Entrée libre

« L’Estive » de l’Atelier Porte d’Amont

+33 2 38 45 48 42

« L’Estive » de l’Atelier Porte d’Amont présente, pour sa 8ème édition, au sein de l’Espace culturel La Monnaye, les réalisations de l’année écoulée : peintures d’adultes et d’ados, dessins, créations d’enfants… L’Atelier invite dans son exposition Marc Vubassone, sculpteur à Baule. Cet ancien chaudronnier de profession sculpte l’acier, le laiton, le cuivre, l’inox… en un mot le métal, matériau froid que cet adepte du contraste peut allier à la chaleur du bois en jouant de ses différentes nuances. Lignes et volumes épurés, opposition de matières, de formes ou de couleurs illustrent chez cet artiste l’expression d’une pensée, teintée d’humour et d’anticonformisme. Entrée libre

© Ville de Meung sur Loire

Meung-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-06-01 par