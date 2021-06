Meung-sur-loire La Monnaye Meung-sur-Loire Exposition : L’estive La Monnaye Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du vendredi 11 juin au dimanche 27 juin à La Monnaye

Retrouvez les travaux artistiques (peintures d’adultes et d’ados, dessins, créations d’enfants…) de l’Atelier Porte d’Amont, qui invite dans son exposition Marc Vubassone, sculpteur à Baule. Cet ancien chaudronnier de profession sculpte l’acier, le laiton, le cuivre, l’inox… en un mot le métal, matériau froid que cet adepte du contraste peut allier à la chaleur du bois en jouant de ses différentes nuances. Lignes et volumes épurés, opposition de matières, de formes ou de couleurs illustrent chez cet artiste l’expression d’une pensée, teintée d’humour et d’anticonformisme. « L’Estive » de l’Atelier Porte d’Amont présente pour la 7ème année consécutive les réalisations artistiques de l’année passée. La Monnaye 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

2021-06-11T14:30:00 2021-06-11T18:30:00;2021-06-12T09:30:00 2021-06-12T12:30:00;2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T18:00:00;2021-06-15T16:00:00 2021-06-15T18:30:00;2021-06-16T09:30:00 2021-06-16T12:30:00;2021-06-16T14:30:00 2021-06-16T18:30:00;2021-06-17T16:00:00 2021-06-17T19:30:00;2021-06-18T14:30:00 2021-06-18T18:30:00;2021-06-19T09:30:00 2021-06-19T12:30:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T18:00:00;2021-06-22T16:00:00 2021-06-22T18:30:00;2021-06-23T09:30:00 2021-06-23T12:30:00;2021-06-23T14:30:00 2021-06-23T18:30:00;2021-06-24T16:00:00 2021-06-24T19:30:00;2021-06-25T14:30:00 2021-06-25T18:30:00;2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T12:30:00;2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T18:00:00

