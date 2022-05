Exposition “L’estampe urbaine” des éditions Terrain Vague Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Exposition "L'estampe urbaine" des éditions Terrain Vague Galerie Test du Bailler 4 bis rue Teste du Bailler Vienne

2022-05-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00

Vienne Isère Vienne Exposition collective de sérigraphies, de linogravures et d’eaux-fortes des artistes des éditions Terrain Vague.

Participe à la Fête de l’Estampe du 26 mai 2022. galerie.testdubailler.vienne@gmail.com +33 6 11 17 52 75 http://testdubailler.blogspot.fr/ Galerie Test du Bailler 4 bis rue Teste du Bailler Vienne

