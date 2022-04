Exposition LeSon de ma ville Théâtre d’Orléans, 5 avril 2022, Orléans.

Exposition LeSon de ma ville

du mardi 5 avril au jeudi 14 avril à Théâtre d’Orléans

**L’exposition** **_LeSon de ma ville_** **nous questionne sur le rapport à ce que nous entendons et ce qui fait la musicalité d’une œuvre.** Pendant plusieurs mois, les élèves de terminale Métiers du Commerce et de la Vente et Métiers de l’Accueil du Lycée Jean Lurçat et les élèves de Seconde enseignement optionnel musique du Lycée Jean Zay ont travaillé avec l’Ensemble Cairn et l’association Polysonik afin de créer des capsules sonores d’Orléans à la manière des paysages sonores de Murray Schafer ou des Carnets de Venise de Pierre Henry. Au gré d’une balade dans l’exposition le public pourra, à son rythme, faire entrer en résonance les multiples poésies sonores qui lui sont proposées et ainsi ré-écrire la partition de sa ville. Soutenu par le dispositif “Aux Arts Lycéens et apprentis” de la région Centre-Val de Loire. Cette exposition est proposée en lien avec le spectacle [_Tokyo no oto_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/tokyo-oto-59.html?article=2425), de l’Ensemble Cairn et des Cris de Paris, programmé jeudi 7 avril 20h30. − **Nos rendez-vous** **Jeudi 7 avril 19h** – La Galerie du Théâtre Vernissage de l’exposition en présence des élèves, des compositeurs et des ingénieurs sons participants à l’action culturelle. **Jeudi 7 avril 20h30** – Salle Barrault L’Ensemble Cairn et les Cris de Paris propose un objet scénique, à la fois visuel et sonore qui invite à un voyage onirique, quasi hypnotique. La pièce [_Tokyo no oto_](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/tokyo-oto-59.html?article=2425) est le prolongement d’une tradition musicale qui s’attache à rendre compte des bruits d’une ville, des sons qui la caractérisent, les paroles des humains qui la parcourent, et de ramener au sein d’une musique la concrétude du réel. Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec “la Carte”. − **Lycée Jean Lurçat** Élèves Dénis Ajdarpasic, Karel Akong Sockeel, Joël de Jesus Mayimona, Mohamed Doumbouya, Firdaws El Hamri, Aasta Fofana, Manon Fontaine, Nicolas Fortes, Estrella Garcia, Aymeric Herve, Adriana Jourdan, Counady Kanoute, Sarra Kone, Elian Koukoui, Marine Leroy, Ameen Naheed, Pierre Nkenge, Jordan Pacome, Michella Preci, Juan Ribas, Candice Saraiva Sa, Maxime Venon Enseignants encadrant Jérôme Borgne, Camille Carnevillier, Stéphanie Mathiaud, Sophie Winter **Lycée Jean Zay** Elèves Paul Bonhommet, Paul Gallegos, Laurine Grégoire, Maëlle Grevellec, Victor Harnois, Alyssa Lardeau, Martin Laufenberger, Capucine Lavergne, Elysha Login, Paco Lopez Barro, Tristan Magnien, Tiphaine Moittié, Cristina Paulino, Inès Poulain, Etan Ravier, Sarah Robert, Anaïs Samson-Richert, Lola Treizel, Gaspar Van Hille Enseignant encadrant Alain Berthet **Ensemble Cairn** Direction artistique Jérôme Combier Compositeurs Armando Balice, Tom Pierton, Paul Ramage Ingénieur du son Jérôme Baillet **Association Polysonik** Ingénieur du son Younes, Supah − **Du mardi 5 au jeudi 14 avril** – La Galerie du Théâtre Gratuit Exposition accessible du mardi au samedi de 13h à 19h, dimanche 10 avril à partir de 14h et les soirs de spectacle

Gratuit

Le son nous entoure au quotidien. Bruit de la nature, bruit de l’urbain, bruit de l’homme… Nous baignons tous dans un univers sonore, tantôt doux et agréable, tantôt agressif et déplaisant.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T13:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T13:00:00 2022-04-06T19:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T13:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T17:00:00;2022-04-12T13:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T13:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T19:00:00