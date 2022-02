Exposition Lesbos, la honte de l’Europe Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Exposition de photographies de presse illustrant l’édition hongroise du livre « Lesbos, la honte de l’Europe » par Jean Ziegler, publié par le Théâtre le Levain. Dans le cadre de Bienvenue, mobilisation pour les réfugiés. Dans son livre, Jean Ziegler – vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies – accuse l’Union Européenne de violence institutionnelle et de violations systématiques des droits humains : EN SAVOIR PLUS

Entrée libre, du lundi au vendredi et les soirs de concerts

2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T18:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00

