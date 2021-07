Poissy Forum Armand Peugeot Poissy Poissy, Yvelines Exposition « Les Yvelines russes » Forum Armand Peugeot Poissy Poissy Catégories d’évènement: Poissy

L’exposition fait découvrir et redécouvrir les lieux du département des Yvelines où ont vécu des personnalités célèbres d’origines russes ou qui sont liés à l’histoire ou à la culture russe : la maison-musée d’Yvan Tourgueniev, la maison d’Elsa Triolet, le Skit du Saint-Esprit. Découvrez également l’histoire des soeurs Boulanger, le séjour de Marc Chagall à Orgeval ou l’histoire de la berline de l’Imperatrice fabriquée dans les ateliers automobiles Gregoire de Poissy. Cette exposition est présentée dans le cadre de l’Année de la Coopération Décentralisée franco-russe, l’association Linguarik avec le soutien de la ville de Poissy, du département des Yvelines et du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

Entrée libre

L’exposition « Les Yvelines russes » présente les lieux du département des Yvelines liés à la culture et à l’histoire russes, ainsi que les personnalités d’origine russe qui y ont vécu. Forum Armand Peugeot Poissy 45 rue Jean-Pierre Timbaud 78300 Poissy Poissy Yvelines

