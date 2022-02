Exposition les « Yeux du Stade » à l’Hôtel Reynes Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Exposition les « Yeux du Stade » à l’Hôtel Reynes Albi, 13 mars 2022, Albi. Exposition les « Yeux du Stade » à l’Hôtel Reynes Hôtel Reynès 14 rue Timbal Albi

2022-03-13 – 2022-04-14 Hôtel Reynès 14 rue Timbal

Albi Tarn Albi Tarn Cette exposition se déroule dans le contexte de la 5ème édition du Festival Rugb’images. Vous trouverez ici une sélection de 40 photos issues des 480 photos envoyées et choisies par le jury. contact@tourisme-tarn.com +33 5 63 77 32 10 http://www.tourisme-tarn.com/fr Hôtel Reynès 14 rue Timbal Albi

dernière mise à jour : 2019-02-27 par Tarn Tourisme Tarn Tourisme – source : Apidae TourismeTarn Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse Hôtel Reynès 14 rue Timbal Ville Albi lieuville Hôtel Reynès 14 rue Timbal Albi Departement Tarn

Albi Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Exposition les « Yeux du Stade » à l’Hôtel Reynes Albi 2022-03-13 was last modified: by Exposition les « Yeux du Stade » à l’Hôtel Reynes Albi Albi 13 mars 2022 Albi Tarn

Albi Tarn