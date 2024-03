Exposition: Les yeux du rêves Atelier If If Between Pau, mercredi 13 mars 2024.

Exposition: Les yeux du rêves Atelier If If Between Pau Pyrénées-Atlantiques

Peintre autodidacte émergent, Franck Musart expose à l’atelier IF IF BETWEEN, 14 rue Lamothe à Pau, du 13 mars au 18 mars. Enseignant sur Bordeaux, puis Hypnothérapeute à Billère, Franck Musart a commencé tardivement une carrière d’artiste professionnelle.Passionné et inspiré par la peinture aborigène, ses toiles célèbrent des paysages colorés évoquant la terre, l’espace et le temps, où se mélangent des motifs figuratifs ancestraux ou imaginaires, dans une démarche de reconnexion spirituelle.

« En utilisant la technique pointilliste (Dot Painting) des artistes du désert central d’Australie , j’ai appris à me reconnecter à une dimension onirique que je retranscris dans une une sorte d’état de conscience modifié »

Chaque tableau raconte une histoire, expriment une identité universelle, dans un dialogue entre cultures primitives et contemporaines, entre réel et imaginaire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 15:00:00

fin : 2024-03-18 19:00:00

Atelier If If Between 14 Rue Lamothe

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

