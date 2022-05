Exposition « Les voyages sans boussole » de Cécile Luherne, 19 août 2022, .

Exposition « Les voyages sans boussole » de Cécile Luherne

2022-08-19 – 2022-09-01

Quand on lui demande « Qu’avez-vous voulu exprimer dans ce tableau? », elle répond « Eh bien, qu’y voyez-vous? », car telle est sa peinture : une invitation à ouvrir un peu plus grands les yeux, jusqu’à nos remous émotionnels, nos univers imaginés, nos rêves en couleurs. Par le biais d’une abstraction onirique et chaleureuse, elle invite les visiteurs à reconquérir leurs pays imaginaires. La couleur, ses jeux et ses effets, est au cœur de son travail de peintre. Elle provoque une fascination sensible apte à entraîner l’observateur dans un doux monde indéfini, au gré des formes souples, liquides, imbriquées, qui structurent ses toiles. « Les voyages sans boussole » incitent à redéfinir notre expérience de la peinture abstraite, nous laissant entraîner au-delà des cadres codifiés de la représentation, pour ressentir chaque tableau comme un poème intérieur.

+33 7 69 47 61 18 http://cecileluherneart.wixsite.com/portfolio

