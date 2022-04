Exposition Les voitures de Lefranc Molsheim, 6 juillet 2022, Molsheim.

Exposition Les voitures de Lefranc Molsheim

2022-07-06 – 2022-09-18

Molsheim Bas-Rhin

Depuis 1952, le reporter Guy Lefranc téméraire déjoue les machinations de puissances géopolitiques assoiffées de pouvoir et d’organisations criminelles de tous bords. Confronté, au fil des 33 albums parus à ce jour, à des périls nucléaires, des guerres du pétrole, des actes terroristes, des armes bactériologiques, des expérimentations de clonage ou d’autres complots, sa route croise fréquemment celle de son éternel adversaire Axel Borg. Les deux hommes s’affrontent volontiers au cours de spectaculaires courses-poursuites au volant de voitures mythiques comme la célèbre Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce rouge ou la légendaire Facel Vega.

SUR LA ROUTE AVEC GUY LEFRANC, DESTINATION L’ALSACE !

Pour célébrer les 70 ans de la série, les éditions Casterman prennent la route de l’Alsace et plus

précisément de la ville de Molsheim, située à 25 km à l’ouest de Strasbourg. Le fief de l’illustre marque Bugatti

est établi dans la région où Jacques Martin a grandi. Dans un large programme d’événements dédiés à l’automobile,

Molsheim accueillera deux expositions d’envergure consacrées à Guy Lefranc : au Musée de la Chartreuse dès le 18 mai, puis à l’Hôtel de la Monnaie à partir

de juillet. Un beau livre consacré aux véhicules du reporter et une aventure inédite complèteront cet hommage rendu à la créativité de Jacques Martin et à sa passion pour l’automobile.

Le billet d’entrée est un pass pour toutes les expositions.

Les voitures de Guy Lefranc

Molsheim

