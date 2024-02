Exposition « Les visions silencieuses » par Valérie Belin Musée des Beaux Arts Bordeaux, mercredi 24 avril 2024.

Exposition « Les visions silencieuses » par Valérie Belin Du 24 avril au 28 octobre 2024, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux accueille l'exposition de Valérie Belin intitulée Les Visions silencieuses.

Début : 2024-04-24T11:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2024-10-28T11:00:00+01:00 – 2024-10-28T18:00:00+01:00

Une artiste contemporaine

Régulièrement, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux invite des artistes contemporains à porter un regard sur ses collections. En 2024, le musée a le projet d’accueillir l’artiste Valérie Belin dans le cadre d’une exposition organisée en partenariat avec la Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles. Ce projet s’inscrit dans le prolongement des expositions consacrées par le musée des Beaux-Arts aux artistes femmes, de l’artiste contemporaine Suzanne Lafont en 2018 dans le cadre de la commande artistique Garonne, à Rosa Bonheur en 2022.

Des thèmes iconiques

Les références nombreuses de Valérie Belin dans son œuvre à l’histoire de l’art, notamment à travers les thèmes iconiques de la nature morte, du portrait ou du nu, permettent un dialogue stimulant et inédit avec les collections bordelaises. Le corpus de l’exposition sera composé de différentes séries de l’artiste des années 1990 à aujourd’hui (Voitures, Bodybuilders, Femmes noires, Mannequins, Corbeilles de fruits, Têtes Couronnées, Still Life, All Star, Black-Eyed Susan, China Girls, Painted Ladies, Super Models, Modern Royals…), complétées par des séries plus récentes Heroes (2023).

Informations pratiques

Dates du 24 avril au 28 octobre 2024

Lieu Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

Tarifs 4€ 8 €

Horaires

Du mercredi au lundi de 11h à 18h.

Fermé mardis et certaines jours fériés.

Musée des Beaux Arts 20 cours d'Albret, 33000 Bordeaux

