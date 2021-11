Jargeau Maison de Loire du Loiret Jargeau Exposition : Les visages de la Loire Maison de Loire du Loiret Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

du vendredi 15 juillet 2022 au mercredi 31 août 2022 à Maison de Loire du Loiret

Photographies sur toiles de paysages des bords de Loire

Voir http://www.maisondeloire45.fr

Photographies de Jean Pierre BRIDONNEAU. Photographies sur toiles de paysages des bords de Loire Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

