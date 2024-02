Exposition « Les villas balnéaires en Normandie de 1840 à 1914 » Place Reine Mathilde Caen, jeudi 22 février 2024.

Exposition « Les villas balnéaires en Normandie de 1840 à 1914 » Place Reine Mathilde Caen Calvados

Vendredi

Une multitude de stations balnéaires pittoresques s’épanouissent sur les côtes normandes dès la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Ces stations (près d’une centaine) constituent l’un des marqueurs du tourisme en Normandie, région comptabilisant le plus grand nombre de villas balnéaires en France, conçues entre 1840 et la fin de la Belle Epoque en 1914.

La physionomie des rivages se trouve radicalement transformée par l’émergence de sites et de villes d’un genre nouveau. Leur aménagement et l’architecture des édifices offrent un cadre adapté au mode de vie des villégiateurs. Cette précoce et profonde mutation du littoral bénéficie directement de l’expérience des Anglais, précurseurs dans ce domaine et de la proximité de Paris d’où arrivent villégiateurs et investisseurs.

Une exposition conçue par les services patrimoine et inventaire de la Région Normandie, d’après une étude de Viviane Manase, conservatrice du patrimoine.

Photographies Pascal Corbierre, Denis Couchaux, François Decaëns, Christophe Kollmann, Patrick Merret, Manuel de Rugy.

Entrée libre 8h30-12h30 / 13h30-18h00 en semaine et 14h00-18h00 les weekend et les jours fériés. Visites commentées de l’exposition à 15h et 17h30 les jeudi 29/02, samedi 2/03, mardi 5/03 et jeudi 7/03. Se présenter 10 minutes avant le début de la visite, à l’accueil de l’Abbaye aux Dames, renseignements 02 31 06 98 45.

Une multitude de stations balnéaires pittoresques s’épanouissent sur les côtes normandes dès la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Ces stations (près d’une centaine) constituent l’un des marqueurs du tourisme en Normandie, région comptabilisant le plus grand nombre de villas balnéaires en France, conçues entre 1840 et la fin de la Belle Epoque en 1914.

La physionomie des rivages se trouve radicalement transformée par l’émergence de sites et de villes d’un genre nouveau. Leur aménagement et l’architecture des édifices offrent un cadre adapté au mode de vie des villégiateurs. Cette précoce et profonde mutation du littoral bénéficie directement de l’expérience des Anglais, précurseurs dans ce domaine et de la proximité de Paris d’où arrivent villégiateurs et investisseurs.

Une exposition conçue par les services patrimoine et inventaire de la Région Normandie, d’après une étude de Viviane Manase, conservatrice du patrimoine.

Photographies Pascal Corbierre, Denis Couchaux, François Decaëns, Christophe Kollmann, Patrick Merret, Manuel de Rugy.

Entrée libre 8h30-12h30 / 13h30-18h00 en semaine et 14h00-18h00 les weekend et les jours fériés. Visites commentées de l’exposition à 15h et 17h30 les jeudi 29/02, samedi 2/03, mardi 5/03 et jeudi 7/03. Se présenter 10 minutes avant le début de la visite, à l’accueil de l’Abbaye aux Dames, renseignements 02 31 06 98 45. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-03-10

Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames

Caen 14000 Calvados Normandie abbayeauxdames@normandie.fr

L’événement Exposition « Les villas balnéaires en Normandie de 1840 à 1914 » Caen a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Caen la Mer