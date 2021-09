Souillac Amis du Vieux Souillac Lot, Souillac Exposition ” Les vieux moulins de la Borrèze ” Amis du Vieux Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Exposition " Les vieux moulins de la Borrèze "
du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Amis du Vieux Souillac

L’association des Amis du Vieux Souillac vous accueille dans son local pour vous faire partager la tradition et l’histoire des moulins le long de la Borrèze. Des anecdotes et des archives vous attendent.

Entrée libre, pass sanitaire

Amis du Vieux Souillac 9 place Doussot, 46200 Souillac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

