Senlis Senlis Oise, Senlis Exposition les vieux métiers – Senlis Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Exposition les vieux métiers – Senlis Senlis, 13 novembre 2021, Senlis. Exposition les vieux métiers – Senlis Senlis

2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-14 18:00:00

Senlis Oise Comme toute société constituée, Senlis vit autour et avec ses commerçants et ses artisans qui constituent l’épine dorsale économique d’une commune. Cette exposition met en valeur tous ces métiers si usuels et nécessaires à une époque, mais qui ont évolué avec le temps et ont pratiquement disparu.

Photos, documents, objets… vous proposeront de revivre l’univers de métiers anciens, ou aujourd’hui disparus : tambour de ville, allumeur de réverbères, imprimeur, travail du bois, du fer, fabricant de jouets, tapissiers… Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, salle de l’Obélisque, -ouverte de 10h à 18h, entrée libre.

L’association vous proposera à cette occasion son bulletin annuel, consacré à ce thème.

Elle tiendra son assemblée générale le samedi 13 novembre, à 18h, salle de l’Obélisque. Comme toute société constituée, Senlis vit autour et avec ses commerçants et ses artisans qui constituent l’épine dorsale économique d’une commune. Cette exposition met en valeur tous ces métiers si usuels et nécessaires à une époque, mais qui ont évolué avec le temps et ont pratiquement disparu.

Photos, documents, objets… vous proposeront de revivre l’univers de métiers anciens, ou aujourd’hui disparus : tambour de ville, allumeur de réverbères, imprimeur, travail du bois, du fer, fabricant de jouets, tapissiers… Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, salle de l’Obélisque, -ouverte de 10h à 18h, entrée libre.

L’association vous proposera à cette occasion son bulletin annuel, consacré à ce thème.

Elle tiendra son assemblée générale le samedi 13 novembre, à 18h, salle de l’Obélisque. memoiresenlisienne@gmail.com Comme toute société constituée, Senlis vit autour et avec ses commerçants et ses artisans qui constituent l’épine dorsale économique d’une commune. Cette exposition met en valeur tous ces métiers si usuels et nécessaires à une époque, mais qui ont évolué avec le temps et ont pratiquement disparu.

Photos, documents, objets… vous proposeront de revivre l’univers de métiers anciens, ou aujourd’hui disparus : tambour de ville, allumeur de réverbères, imprimeur, travail du bois, du fer, fabricant de jouets, tapissiers… Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021, salle de l’Obélisque, -ouverte de 10h à 18h, entrée libre.

L’association vous proposera à cette occasion son bulletin annuel, consacré à ce thème.

Elle tiendra son assemblée générale le samedi 13 novembre, à 18h, salle de l’Obélisque. Mémoire senlisienne

Senlis

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville Senlis