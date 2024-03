EXPOSITION LES VALEURS DU PARTAGE Sarreguemines, mercredi 10 avril 2024.

Les trois lycées publics de la Ville de Sarreguemines, portés par la volonté commune de sensibiliser les élèves aux valeurs et principes républicains, ont souhaité organiser quatre rencontres débats avec Latifa Ibn Ziaten, dont une en soirée ouverte au public. Avec le soutien de la Région Grand Est et dans le cadre de l’enseignement Moral et Civique, celles-ci se sont déroulées en janvier dernier.

Latifa Ibn Ziaten est la mère d’Imad Ibn Ziaten, qui fut la première victime de la vague d’attentats commis dans la région toulonnaise militaires assassinés à Toulouse puis Montauban les 11 et 15 mars 2012, tuerie à l’école juive Ozar Hatorah le 19 mars 2012. Depuis ces événements tragiques, Latifa Ibn Ziaten parcourt le pays, afin d’attirer l’attention de la jeunesse aux valeurs de la République française et prôner le vivre-ensemble. À cet effet, elle crée, dès le 24 avril 2012, l’association IMAD pour la Jeunesse et la Paix.

Cette exposition, réalisée par les élèves des trois lycées sarregueminois, retrace le parcours de cette femme courageuse, ainsi que les valeurs et principes républicains, tels que les lycéens se les représentent.Tout public

