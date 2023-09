Exposition Les valeurs de l’olympisme Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition Les valeurs de l’olympisme Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 7 octobre 2023, Paris. Du samedi 07 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition présentée dans le cadre de la fête des vendanges : « le 18e se prend aux jeux ». Un concours photo pour illustrer les valeurs de l’olympisme, c’était le défi lancé par l’AEFE, soutenue par le Comité de candidature de Paris 2024, à l’ensemble des établissements d’enseignement français à l’étranger. À l’occasion du lancement à l’étranger des campagnes de promotion des villes candidates aux JO 2024, le CPA Hébert expose les 24 photos retenues à l’issue du concours. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris

