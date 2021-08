Ardouval Ardouval Ardouval, Seine-Maritime Exposition “Les V1 pendant la seconde guerre mondiale” Ardouval Ardouval Catégories d’évènement: Ardouval

Ardouval Seine-Maritime Ardouval Au Val Ygot. Matériel militaire, maquettes, documents. Exposition présentée par Dominique Bergere.

Les guides vous accompagneront pour découvrir ce lieu de mémoire de la seconde guerre mondiale. +33 6 84 29 67 05 Au Val Ygot. Matériel militaire, maquettes, documents. Exposition présentée par Dominique Bergere.

