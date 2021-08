EXPOSITION “LES TROIS TISSEUSES DE LIENS” Fresnay-sur-Sarthe, 25 septembre 2021, Fresnay-sur-Sarthe.

EXPOSITION “LES TROIS TISSEUSES DE LIENS” 2021-09-25 – 2021-09-27

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

Trois femmes (Florence de Vries, Caroline McAvoy et Françoise de Vito, deux plasticiennes et une lissière d’Aubusson) unies par le même désir de tendre et s’étendre, de nouer des liens et de faire rêver, proposent au public de venir découvrir des oeuvres de dentelle originales dans différents lieux de la ville. Gratuit.

En partenariat avec le Musée de la Coiffe de Fresnay-sur-Sarthe.

