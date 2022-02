Exposition Les trois petits cochons Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Exposition Les trois petits cochons Salles, 15 mars 2022, Salles. Exposition Les trois petits cochons Médiathèque 21 Allee Felix Arnaudin Salles

2022-03-15 – 2022-04-14 Médiathèque 21 Allee Felix Arnaudin

Salles Gironde Venez découvrir une exposition et partez sur les traces des trois petits cochons.

En partenariat avec la librairie Mollat

À partir de 4 ans – Ouverte à tous

Informations : mediatheque@ville-de-salles.com / 05 56 88 72 35

Médiathèque 21 Allee Felix Arnaudin Salles

Lieu Salles Adresse Médiathèque 21 Allee Felix Arnaudin Ville Salles

