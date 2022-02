Exposition Les Trois Mouseketeers – Tout Pour Rien Centre d’art contemporain – la synagogue de Delme, 25 février 2022, Delme.

[http://www.cac-synagoguedelme.org](http://www.cac-synagoguedelme.org)a synagogue de Delme vous invite à découvrir sa prochaine exposition : **LES TROIS MOUSEKETEERS – Tout Pour Rien** **Exposition de Fabienne Audéoud – Dan Mitchell – John Russell** **Du 26 février au 29 mai 2022** Dan Mitchell, Fabienne Audéoud et John Russell deviennent _Les Trois Mouseketeers_ pour composer une exposition à six mains, un projet collaboratif pensé et réalisé à trois. Ayant tous les trois débuté dans les années 90, après avoir étudié l’art à Londres, il.elle.s ont chacun développé une pratique personnelle ou collaborative en marge des _YBA (Young British Artists)_. Il.elle.s ont participé à l’élaboration de formes artistiques parallèles à celles de ces artistes-stars, orientées vers une critique du monde de l’art d’alors, portées par des gestes incongrus, des créations bad art sans qualités, conspuant les hiérarchies par des actes de provocation conscientisés, avec beaucoup d’humour et de lâcher-prise, détachées de tout enjeu marchand. Du mercredi au samedi de 14h à 18h Dimanche de 11h à 18h. Visite commentée tous les dimanches à 16h. Entrée gratuite. Pass vaccinale obligatoire pour les plus de 16 ans. Centre d’art contemporain – la synagogue de Delme 33 rue Poincaré 57590 Delme 03 87 01 43 42 [www.cac-synagoguedelme.org](http://www.cac-synagoguedelme.org) Plus d’infos : www.cac-synagoguedelme.org

