### L’espace muséographique donne, à travers des dispositifs scénographiques interactifs et ludiques la possibilité de découvrir le Gouf, patrimoine géologique unique au monde ! Une salle d’exposition temporaire propose de vous faire plonger ce mois-ci au coeur de ce canyon sous-marin exceptionnel ! « Cap vers le large à la découverte de la vie inédite du gouf de Capbreton. Résultat de plusieurs années de travail et de plongée en apnée au large des Landes et du Pays-Basque, Lilian Haristoy, photographe et vidéaste, nous livre des images inédites et nous transporte dans un monde méconnu mais si proche de nous. Un écosystème d’une richesse incroyable et surprenante de beauté, des thons rouge aux orques en passant par les dauphins ou encore les poissons lune ce voyage en mer éblouissant témoigne des trésors du gouf de Capbreton ».

