Artix Pyrénées-Atlantiques Artix Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre. Exposition réalisée par les élèves de 3B du collège d’Artix.

