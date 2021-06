Blois Maison de la BD Blois, Loir-et-Cher Exposition « Les Transports Sentimentaux » Maison de la BD Blois Catégories d’évènement: Blois

Exposition « Transports Sentimentaux » du 15 juin au 28 août 2021 à la Maison de la BD. Ce projet est une coproduction du festival bd BOUM avec Azalys, réseau de transports de l’agglomération de Blois. Chaque année, un-e auteur-e différent-e écrit un nouvel opus des « Transports Sentimentaux ». L’histoire a été imaginée et dessinée par Camille Moog. Elle nous propose de suivre le voyage en bus de passagers qui se croisent et se décroisent dans ce lieu du quotidien. Des douces historiettes qui ne manquent pas de poésie. Camille Moog est une jeune autrice de bande dessinée vivant en Eure-et-Loir. Après ses études à Auguste Renoir à Paris, elle participe à l’album collectif « Axolot » sur un scénario de Patrick Baud. En 2016, Davy Mourier lui confie le dessin de l’album « Dieu n’aime pas Papa », aux éditions Delcourt. Elle illustre également un chapitre consacré à la « fontaine de malheur » dans l’ouvrage « Blois, de la préhistoire à nos jours », sorti en 2019. Elle est membre du collectif nantais de bande dessinée « Bande de déchets », créé par Charlie Genmor et Holly R. Exposition « Transports Sentimentaux » de Camille Moog Maison de la BD 3 rue des Jacobins 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

2021-06-15T09:30:00 2021-06-15T17:30:00;2021-06-16T09:30:00 2021-06-16T17:30:00;2021-06-17T09:30:00 2021-06-17T17:30:00;2021-06-18T09:30:00 2021-06-18T17:30:00;2021-06-19T09:30:00 2021-06-19T17:30:00;2021-06-22T09:30:00 2021-06-22T17:30:00;2021-06-23T09:30:00 2021-06-23T17:30:00;2021-06-24T09:30:00 2021-06-24T17:30:00;2021-06-25T09:30:00 2021-06-25T17:30:00;2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T17:30:00;2021-06-29T09:30:00 2021-06-29T17:30:00;2021-06-30T09:30:00 2021-06-30T17:30:00

