Exposition : LES TRANSPORT·é·es Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, vendredi 5 avril 2024.

Les étudiant·es du DIU ORA lancent TRANSPORT·é·es leur nouveau média ! Un podcast, un fanzine et une exposition photographique pour aborder le thème des frontières en festival. 18 mars – 5 avril 1

Du 2024-03-18 08:00 au 2024-04-05 20:00.

LES TRANSPORT·É·ES, une exposition des étudiant·es du Diplôme inter-universitaire ORA – s’orienter réflechir agir

À l’occasion des #JACES2024, Journées Arts & Culture dans l’Enseignement Supérieur

Vernissage : lundi 18 mars à 18h dans le hall du Tambour

Les étudiant·es du DIU ORA se sont transporté·es aux 45e Rencontres Transmusicales ! Sélectionné·es pour un Parcours Trans, les étudiants et les étudiantes du DIU ORA lancent TRANSPORT·é·es, leur média dédié aux Transmusicales. Ensemble, ils et elles réalisent un podcast, un fanzine et une exposition photographique à découvrir au Tambour, sur le thème des frontières en festival.

La rédaction a tout d’une grande : journalistes, secrétaires de rédaction, photographes, rédactrice en chef, iconographes, ingénieur du son, scénographe d’exposition, (…) : l’idée est de toucher du doigt la chaîne de fabrication éditoriale et de s’initier aux techniques journalistiques tout en se prêtant au jeu des métiers de l’image & du son.

Éclectique, TRANSPORT·é·es s’empare du thème des frontières, qu’elles soient musicales, culturelles ou intergénérationnelles. Le média, porté exclusivement par les étudiant·es, ambitionne de raconter l’iconique festival rennais sous un œil neuf. L’idée est de mettre en mots, en images et en ondes celles et ceux qui se transportent de l’ombre à la lumière des Trans.

Un projet qui s’inscrit dans le cadre du cours « Expressions et Langages » du DIU ORA – Diplôme Inter Universitaire s’Orienter Réfléchir Agir – co-porté par l’Université Rennes 2 et l’Université de Rennes.

Le Parcours Trans, qu’est-ce que c’est ? C’est un parcours pédagogique et culturel proposé par l’association Les Trans. Son but : accompagner différents publics à la découverte des Transmusicales et plus largement de la scène rennaise.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

