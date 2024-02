Exposition Les toiles émoi Sylvette Mels La Chapelle-Saint-Luc, samedi 18 mai 2024.

Artiste Sylvette Mels

Le prénom, peu courant, est déjà une invitation à connaître l’artiste une artiste rigolote, humble, parce qu’elle ne se prend pas au sérieux mais qui expose, enfin, ses toiles. Ses dessins au crayon sont d’une très grande finesse. Ce n’est que récemment qu’elle s’est mise à la peinture à l’huile, où elle excelle véritablement.

La peinture me demande de l’énergie, de la concentration . c’est aussi une évasion poétique, un besoin qui m’apaise et me libère. Sylvette Mels

Entrée libre. Eur.

La Malterie

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

