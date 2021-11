Exposition les Toiles de Zenga ville de beaugency, 3 décembre 2021, Beaugency.

Exposition les Toiles de Zenga

du vendredi 3 décembre au dimanche 16 janvier 2022 à ville de beaugency

LES TOILES DE ZENGA « Je suis artiste textile, je travaille la soie et la dentelle. Toutes sortes de dentelles. Je réalise de grands panneaux que j’appelle « toiles de dentelles ». Pour l’Eglise St Etienne, j’ai décidé de concevoir mon exposition autour du thème du Paradis Terrestre, le Jardin d’Eden : des arbres, des fleurs, des astres, de l’eau… tous les éléments de la création du monde… avant les animaux, et avant l’homme et la femme. Ils arriveront après, plus tard, mais c’est une autre histoire… » Zenga Vernissage de l’exposition vendredi 3 décembre à 18h30. Entrée libre jusqu’au 16 janvier 2022 Dans le cadre de ce projet: -«Soie» d’Alessandro Baricco : samedi 4/12 à 18h30 -Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Lecture à 2 voix et cithare Qin avec Isabelle Catois et Guilaine Agnez Tarif unique 6€ -Contes de l’eden : Contes traditionnels, lecture théâtralisée et accompagnement musical en live : jeudi 9/12 à 18h30 – Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Tarif unique 6€ -Cinéma paradiso : jeudi 16/12 au cinéma Le Dunois Tarifs habituels

Exposition les Toiles de Zenga à l’Eglise Saint-Etienne de Beaugency

ville de beaugency 45190 beaugency Beaugency Loiret



