EXPOSITION – LES TOILES DE NOVI Béziers, 7 décembre 2021, Béziers.

EXPOSITION – LES TOILES DE NOVI Béziers

2021-12-07 14:00:00 – 2021-12-07 18:00:00

Béziers Hérault

Nathalie Novi est une artiste incontournable de la littérature jeunesse. Son monde enchanté est empreint de douceur et de poésie, son trait est unique et les couleurs chaudes et chatoyantes qu’elle utilise laissent entrevoir des personnages, des animaux et des paysages d »une beauté extraordinaire. Pastel, acrylique, huile ou encore mine de plomb, elle exploite avec délices les papiers anciens sur lesquelles elle s’amuse à saturer les ombres et lumières avec de simples crayons de couleurs.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la MAM.

Entrée libre.

mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/

MAM

Béziers

