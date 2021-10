Verrières Médiathèque de Verrières Verrières, Vienne Exposition “Les Têtes de l’Art” de Franck Chalard Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Venez découvrir les oeuvres de l’artiste Franck Chalard à la Médiathèque de Verrières du 4 décembre 2021 au 6 janvier 2022

Gratuit, ouvert à tous

Exposition de tableaux réalisés par l’artiste Franck Chalard Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T12:00:00

